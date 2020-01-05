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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Тоттенхэм
Мидлсбро - Тоттенхэм: обзор матча 05 января 2020
Мидлсбро
05.01.2020, воскресенье, 17:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
50'
Э. Флетчер
61'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Тоттенхэм
85'
Желтая карточка
Э. Ламела
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
85'
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Моура
Пас отдал
С. Орье
ГОЛ! 1:0!
Э. Флетчер
Пас отдал
Д. Сэйвилл
50'
45'
Желтая карточка
Д. Алли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Мидлсбро
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
2-4-1-1
25
Мехиас
23
Фрай
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
7
Клэйтон
16
Хаусон
16
Робертс
16
Тавернье
11
Флетчер
3-2-1-3-1
13
Газзанига
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
30
Сессеньон
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
7
Сон
24
Эриксен
Остались в запасе
Мидлсбро
Тоттенхэм
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
20
Джовани Ло Чельсо
АП
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
10
Льюис Уинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Мидлсбро - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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