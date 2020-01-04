Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Лутон Таун
Борнмут - Лутон Таун: обзор матча 04 января 2020
Борнмут
04.01.2020, суббота, 20:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Лутон Таун
8'
Ф. Биллинг
67'
К. Уилсон
79'
Ф. Биллинг
82'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Лутон Таун
ГОЛ! 4:0!
Д. Соланке
82'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Биллинг
79'
ГОЛ! 2:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Х. Уилсон
67'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Рико
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Лутон Таун
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Лутон Таун
14
Джеймс Бри
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
4-2-3-1
15
Рико
6
Симпсон
2
Фрэнсис
2
Мефам
8
Биллинг
16
Сурман
19
Станислас
10
Фрейзер
10
Уилсон
19
Соланке
1-2-1-1
5
Дэниелс
20
Монкур
19
Баттерфилд
22
Шайнни
27
Ли
Остались в запасе
Борнмут
Лутон Таун
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Джек Уилшир
Остались в запасе
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Джек Уилшир
Статистика матча Борнмут - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Лутон Таун
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+