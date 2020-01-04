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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ротерхэм - Халл Сити
Ротерхэм - Халл Сити: обзор матча 04 января 2020
Ротерхэм
04.01.2020, суббота, 15:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Халл Сити
20'
М. Смит
43'
К. Васселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ротерхэм - Халл Сити
ГОЛ! 2:0!
К. Васселл
43'
Красная карточка
А. Томпсон
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
20'
Начало матча
Статистика матча Ротерхэм - Халл Сити
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
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21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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