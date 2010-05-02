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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Твенте
НАК Бреда - Твенте: обзор матча 02 мая 2010
НАК Бреда
02.05.2010, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 34 тур
0 : 2
Завершен
Твенте
23'
Б. Руис
74'
М. Стох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НАК Бреда - Твенте
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Стох
ГОЛ! 0:2!
М. Стох
Пас отдал
Д. Тиндалли
Замена
Т. Лоран
️️️️
Т. ван дер Легте
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
К. Перес
Замена
К. Элшот
️️️️
М. Раусер
Замена
Э. Кайро
️️️️
М. Амоа
Желтая карточка
Т. Янссен
Желтая карточка
Т. ван дер Легте
Желтая карточка
С. Райкович
ГОЛ! 0:1!
Б. Руис
Красная карточка
Ч. Фехер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
1
Йелле тен Рувелаар
ВР
29
Ферне Снойл
ЛЗ
4
Патрик Звансвейк
ЦЗ
2
Кис Куакман
ЦЗ
12
Чаба Фехер
ПЗ
10
Антони Лурлинг
ЛП
8
Том ван дер Легте
ОП
14
Эдвин де Грааф
(К)
ЦП
6
Донни Гортер
ЦП
15
Мартин Раусер
ПП
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
19
Двайт Тиндалли
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
16
Тео Янссен
ЦП
0
Кеннет Перес
ЦП
17
Мирослав Стох
ЛФ
0
Блез Нкуфо
(К)
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
НАК Бреда
16
Джимми ван Фессем
ВР
3
Тим Хофстид
ЦЗ
2
Курт Элшот
ЦЗ
28
Турон Лоран
ЦЗ
11
Йонас Колкка
ЦФ
20
Эллери Кайро
ЦФ
Твенте
0
Кеес Паауве
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
0
Акрам Нашат
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-4-1
1
тен Рувелаар
29
Снойл
4
Звансвейк
2
Куакман
12
Фехер
8
ван дер Легте
10
Лурлинг
14
де Грааф
6
Гортер
15
Раусер
14
Амоа
4-1-2-3
1
Бошкер
8
Стам
4
Висгерхоф
41
Райкович
19
Тиндалли
6
Брама
16
Янссен
0
Перес
22
Руис
0
Нкуфо
17
Стох
15
Раусер
2
Элшот
2
Элшот
15
Раусер
14
Амоа
20
Кайро
20
Кайро
14
Амоа
8
ван дер Легте
28
Лоран
28
Лоран
8
ван дер Легте
0
Перес
24
Тиоте
24
Тиоте
0
Перес
17
Стох
26
де Йонг
26
де Йонг
17
Стох
Остались в запасе
НАК Бреда
Твенте
16
Джимми ван Фессем
ВР
3
Тим Хофстид
ЦЗ
11
Йонас Колкка
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
0
Кеес Паауве
ВР
17
Дарио Вуичевич
ЦП
42
Дэвид Карни
ЛЗ
0
Акрам Нашат
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
16
Джимми ван Фессем
ВР
3
Тим Хофстид
ЦЗ
11
Йонас Колкка
ЦФ
Остались в запасе
0
Кеес Паауве
ВР
17
Дарио Вуичевич
ЦП
42
Дэвид Карни
ЛЗ
0
Акрам Нашат
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча НАК Бреда - Твенте
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Рат Верлег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:25 (прямая)
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