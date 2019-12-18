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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 18 декабря 2019
Эвертон
18.12.2019, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Лестер
70'
Т. Дэвис
90+1'
Л. Бэйнс
26'
Д. Мэддисон
29'
Д. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Лестер
ГОЛ! 2:2!
Л. Бэйнс
Пас отдал
Д. Тосун
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Дэвис
Пас отдал
Ришарлисон
70'
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Варди
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Р. Перейра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
5
Кин
22
Мина
27
Холгейт
3
Бэйнс
23
Коулмен
22
Дэвис
17
Ивоби
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
35
Эванс
33
Чилвел
11
Олбрайтон
26
Прат
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
35
Деннис Адениран
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
35
Деннис Адениран
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Эвертон - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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