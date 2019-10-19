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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Тун
Базель - Тун: обзор матча 19 октября 2019
Базель
19.10.2019, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Тун
50'
К. Буа
50'
К. Буа
72'
С. Рапп (АГ)
78'
Л. Дзуффи
78'
Л. Дзуффи
67'
С. Рапп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Тун
Замена
️️️️
Э. Жегрова
83'
Замена
️️️️
С. Кампо
82'
ГОЛ! 5:1!
Л. Дзуффи
Пас отдал
А. Пулулу
78'
ГОЛ! 4:1!
Л. Дзуффи
78'
Замена
️️️️
А. Пулулу
76'
76'
Замена
️️️️
S. Chihadeh
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Рапп
72'
71'
Желтая карточка
M. Castroman
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Рапп
Пас отдал
K. Fatkic
53'
Желтая карточка
K. Fatkic
ГОЛ! 2:0!
К. Буа
50'
ГОЛ! 1:0!
К. Буа
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Тун
91
Гийом Февр
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
34
Nicola Sutter
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
20
Ниас Хефти
ЦП
7
Симоне Рапп
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
30
Андреас Хирцель
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
21
Uros Vasic
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
4-5-1
1
Омлин
18
Петретта
15
Альдрете
5
Джемерт
30
Видмер
34
Джака
14
Штокер
20
Фрай
33
Буа
7
Дзуффи
19
Кабрал
3-2-5-1
91
Февр
31
34
22
Каблан
5
Гелми
31
Гларнер
4
Стильхарт
7
23
Тосетти
20
Хефти
4
7
Рапп
9
Пулулу
9
Пулулу
27
Жегрова
27
Жегрова
10
Кампо
10
Кампо
10
10
Остались в запасе
Базель
Тун
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
30
Andreas Hirzel
ВР
30
Андреас Хирцель
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
21
Uros Vasic
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
Остались в запасе
30
Andreas Hirzel
ВР
30
Андреас Хирцель
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
21
Uros Vasic
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Базель - Тун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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