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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Абердин
Гамильтон Академикал - Абердин: обзор матча 11 февраля 2020
Гамильтон Академикал
11.02.2020, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Абердин
15'
К. Мэйн
23'
Н. МакГинн
23'
Н. МакГинн
45+4'
К. Макленнан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Абердин
51'
Желтая карточка
Э. Консидайн
45'
+4
ГОЛ! 0:4!
К. Макленнан
Пас отдал
Э. Консидайн
Замена
️️️️
Ш. Вонт
30'
23'
ГОЛ! 0:3!
Н. МакГинн
Пас отдал
Л. Фергюсон
23'
ГОЛ! 0:2!
Н. МакГинн
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Мэйн
Пас отдал
Э. Консидайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Johnny Hunt
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
13
Alexander Gogic
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
16
David Templeton
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
11
Lewis Smith
ЦП
14
Will Collar
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
8
Steven Davies
ЦФ
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
20
Tomas Cerny
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
3-2-3-2
23
Саутвуд
24
33
24
Истон
12
6
Вудс
13
10
25
99
16
3-5-2
1
Льюис
4
Консидайн
5
Девлин
26
Маккена
21
14
Ожо
38
МакГинн
19
Фергюсон
10
Кеннеди
11
Макленнан
30
Мэйн
2
Вонт
2
Вонт
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Абердин
22
Kyle Gourlay
ВР
11
Lewis Smith
ЦП
14
Will Collar
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
8
Steven Davies
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
1
Томаш Черны
ВР
20
Tomas Cerny
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
22
Kyle Gourlay
ВР
11
Lewis Smith
ЦП
14
Will Collar
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
8
Steven Davies
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
20
Tomas Cerny
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Гамильтон Академикал - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
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Гамильтон Академикал
Абердин
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2016.11.15 08:45
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2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
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2025.10.01 10:54
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2025.08.27 08:27
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