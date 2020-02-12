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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хартс
Селтик - Хартс: обзор матча 12 февраля 2020
Селтик
12.02.2020, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
5 : 0
Завершен
Хартс
30'
О. Нтчам
46'
К. Жульен
52'
К. МакГрегор
67'
Р. Кристи
80'
Й. Шимунович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Хартс
ГОЛ! 5:0!
Й. Шимунович
Пас отдал
Р. Кристи
80'
ГОЛ! 4:0!
Р. Кристи
67'
ГОЛ! 3:0!
К. МакГрегор
Пас отдал
Г. Тэйлор
52'
ГОЛ! 2:0!
К. Жульен
Пас отдал
Л. Гриффитс
46'
32'
Желтая карточка
Д. Уокер
ГОЛ! 1:0!
О. Нтчам
30'
Желтая карточка
Й. Шимунович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Хартс
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Хартс
10
Донис Авдияй
ЛВ
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
32
Тэйлор
55
Шимунович
6
Жульен
20
Айер
10
Нтчам
42
МакГрегор
8
Браун
49
Форрест
29
Гриффитс
29
Эдуард
1-1-2
2
Перейра
4
Суттар
7
Уокер
27
Бойс
14
Нейсмит
Остались в запасе
Селтик
Хартс
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
10
Донис Авдияй
ЛВ
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Селтик - Хартс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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