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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Русенборг
Кристиансунд - Русенборг: обзор матча 19 октября 2019
Кристиансунд
19.10.2019, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
43'
Т. Гьертсен
84'
К. Психе
21'
Д. Акинтола
56'
Б. Йонсен
56'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Русенборг
89'
Желтая карточка
Э. Ховланд
89'
Желтая карточка
Э. Ховланд
89'
Замена
️️️️
А. Содерлунд
ГОЛ! 2:3!
К. Психе
84'
Замена
️️️️
O. Oby
82'
Замена
️️️️
К. Психе
82'
Замена
️️️️
Л. Каллудра
77'
71'
Замена
️️️️
А. Конрадсен
56'
ГОЛ! 1:3!
Б. Йонсен
Пас отдал
В. Хеденстад
56'
ГОЛ! 1:2!
Б. Йонсен
Пас отдал
В. Хеденстад
56'
Замена
️️️️
Э. Сейде
ГОЛ! 1:1!
Т. Гьертсен
Пас отдал
С. Серли
43'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Акинтола
Пас отдал
В. Хеденстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
7
Mike Jensen
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
8
Olav Oby
ЦП
45
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
4-4-1
34
МакДермотт
3
Асбак
5
Сермо
19
5
6
7
Гьертсен
90
Пеллегрино
10
Серли
15
Кастрати
4-5-2-1
1
Хансен
6
Хеденстад
4
Региниуссен
3
Ховланд
24
Мелинг
8
Акинтола
8
31
Йенсен
5
Денич
7
11
де Ланлай
23
Осен
28
Йонсен
28
Психе
28
Психе
8
8
10
Каллудра
10
Каллудра
16
Конрадсен
16
Конрадсен
35
Сейде
35
Сейде
16
Содерлунд
16
Содерлунд
Остались в запасе
Кристиансунд
Русенборг
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
45
Мейнхард Ольсен
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
45
Мейнхард Ольсен
ЦП
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Кристиансунд - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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