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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Панатинаикос
Ларисса - Панатинаикос: обзор матча 25 января 2020
Ларисса
25.01.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
25'
А. Хадзийованнис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Панатинаикос
Желтая карточка
А. Газаль
90'
+4
Желтая карточка
О. Кристинссон
89'
58'
Желтая карточка
М. Юханссон
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хадзийованнис
Желтая карточка
В. Морас
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
6
Али Газаль
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панатинаикос
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Панатинаикос
23
Ануар
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
1-3-1
47
Кристинссон
18
Морас
6
Газаль
20
Каце
7
Варда
9
Папацоглу
3-2
4
Юханссон
15
Пунгурас
4
Шенкевельд
6
Курбелис
7
Хадзийованнис
Остались в запасе
Ларисса
Панатинаикос
Главный тренер
Георгиос Петракис
23
Ануар
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
23
Ануар
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Ларисса - Панатинаикос
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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