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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Атромитос
Панатинаикос - Атромитос: обзор матча 22 января 2020
Панатинаикос
22.01.2020, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Атромитос
4'
Д. Курбелис
4'
Д. Курбелис
66'
Б. Шенкевельд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Атромитос
ГОЛ! 3:0!
Б. Шенкевельд
66'
32'
Красная карточка
К. Кивракидис
ГОЛ! 2:0!
Д. Курбелис
Пас отдал
А. Хадзийованнис
4'
ГОЛ! 1:0!
Д. Курбелис
Пас отдал
А. Хадзийованнис
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Ануар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Tal Kahila
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
15
Madson
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
18
Dominik Nagy
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
4-5-1
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
12
Инсуа
4
Юханссон
6
Курбелис
7
Хадзийованнис
77
11
Жахид
23
Ануар
9
Македа
3-2-2-3
16
Медьери
98
6
Гутас
19
Кивракидис
14
Андруцос
5
8
Харисис
15
10
9
Манусос
27
Веллиос
Остались в запасе
Панатинаикос
Атромитос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
18
Dominik Nagy
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
35
Христос Мандас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Уффе Бех
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
18
Dominik Nagy
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панатинаикос - Атромитос
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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