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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 08 ноября 2009
АЗ Алкмаар
08.11.2009, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
55'
Б. Холмен
5'
С. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Замена
Л. Бруинс
️️️️
К. Эль-Ахмади
Замена
Ж. Свертс
️️️️
Д. Мендес
Замена
М. Мартенс
️️️️
Д. Ленс
Желтая карточка
Б. Холмен
Желтая карточка
Э. Морено
ГОЛ! 1:1!
Б. Холмен
Пас отдал
С. Схаарс
Желтая карточка
С. Схаарс
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Э. Слори
Замена
Г. Пелле
️️️️
Н. Мойсандер
Желтая карточка
К. Ялинс
ГОЛ! 0:1!
С. Сиссе
Пас отдал
Л. Фер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ПЗ
20
Расмус Эльм
ЛП
6
Давид Мендес
ОП
6
Стейн Схаарс
(К)
ОП
14
Бретт Холмен
АП
8
Мусса Дембеле
ПП
17
Джермейн Ленс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Фейеноорд
1
Дарлей
ВР
8
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ОП
7
Денни Ландзаат
ЦП
18
Эндвеле Слори
ПП
24
Секу Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Маартен Мартенс
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
0
Рой Макай
ЦФ
4-2-2-1-1
44
Ромеро
7
Поульсен
15
Морено
4
Мойсандер
2
Ялинс
6
Мендес
6
Схаарс
20
Эльм
8
Дембеле
14
Холмен
17
Ленс
4-2-3-1
1
Дарлей
18
Лирдам
3
Бахия
12
Влаар
8
ван Бронкхорст
8
Фер
20
Эль-Ахмади
18
Слори
7
Ландзаат
23
Вейналдум
24
Сиссе
6
Мендес
22
Свертс
22
Свертс
6
Мендес
17
Ленс
26
Мартенс
26
Мартенс
17
Ленс
4
Мойсандер
9
Пелле
9
Пелле
4
Мойсандер
20
Эль-Ахмади
23
Бруинс
23
Бруинс
20
Эль-Ахмади
18
Слори
21
Бисесвар
21
Бисесвар
18
Слори
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Эрвин Мюлдер
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
0
Рой Макай
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
0
Рой Макай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:25 (прямая)
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