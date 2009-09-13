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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - РКС Ваалвейк
Спарта - РКС Ваалвейк: обзор матча 13 сентября 2009
Спарта
13.09.2009, воскресенье, 16:30
Чемпионат Голландии, 6 тур
1 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спарта - РКС Ваалвейк
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0
0
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0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
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Спарта
РКС Ваалвейк
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
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6 ноября
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Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
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