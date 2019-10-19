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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 19 октября 2019
Штурм
19.10.2019, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
17'
И. Любич
73'
С. Койта
73'
С. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Зальцбург
86'
Желтая карточка
З. Юнузович
86'
Желтая карточка
З. Юнузович
Замена
️️️️
C. Leitgeb
83'
Желтая карточка
И. Любич
79'
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Койта
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Койта
71'
Замена
️️️️
Т. Минамино
70'
Желтая карточка
М. Понграчич
70'
Желтая карточка
М. Понграчич
Замена
️️️️
К. Десподов
69'
61'
Замена
️️️️
П. Дака
60'
Замена
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 1:0!
И. Любич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Isaac Donkor
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
19
Lukas Spendlhofer
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
4
Мохамед Камара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
24
Christoph Leitgeb
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
3-2-4-2
28
Зибенхандль
5
Авлонитис
23
Шпендльхофер
19
20
66
Сакич
28
Домингес
8
Китеишвили
25
Хирлендер
77
Любич
9
Балай
18
Рохер
4-1-2-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Понграчич
8
Вебер
5
Рамальо
4
Камара
18
Ашимеру
7
Окугава
8
Собослаи
9
Холанд
20
Койта
77
Десподов
77
Десподов
24
24
16
Юнузович
16
Юнузович
18
Минамино
18
Минамино
27
Дака
27
Дака
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
16
Филипп Кен
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
4
Thomas Schrammel
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Зальцбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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