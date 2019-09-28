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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Сивасспор
Аланьяспор - Сивасспор: обзор матча 28 сентября 2019
Аланьяспор
28.09.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
61'
П. Сиссе
1'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Сивасспор
90'
+6
Желтая карточка
М. Ятабаре
90'
+1
Желтая карточка
М. Самасса
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
61'
Желтая карточка
Хуанфран
58'
45'
Желтая карточка
У. Чифтци
Желтая карточка
Т. Бакасетас
15'
1'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Пас отдал
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Сивасспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
2-3-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
6
Гюльселам
6
Сиопис
24
Хуанфран
9
Бакасетас
10
Фернандес
61
Сиссе
4-1-2
30
Самасса
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
87
Гойано
3
Чифтци
12
Траоре
9
Ятабаре
38
Фернандо
Остались в запасе
Аланьяспор
Сивасспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Остались в запасе
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Аланьяспор - Сивасспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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