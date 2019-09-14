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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Лиллестрем
Русенборг - Лиллестрем: обзор матча 14 сентября 2019
Русенборг
14.09.2019, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 1
Завершен
Лиллестрем
25'
Б. Йонсен
53'
С. Адегбенро
59'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Лиллестрем
ГОЛ! 3:0!
Б. Йонсен
59'
ГОЛ! 2:0!
С. Адегбенро
53'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йонсен
Пас отдал
А. Содерлунд
25'
Желтая карточка
Б. Йонсен
1'
Начало матча
Статистика матча Русенборг - Лиллестрем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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