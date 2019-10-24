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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Лацио
Селтик - Лацио: обзор матча 24 октября 2019
Селтик
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
67'
Р. Кристи
89'
К. Жульен
40'
М. Лаццари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Лацио
Желтая карточка
К. Айер
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
К. Жульен
Пас отдал
Р. Кристи
89'
87'
Желтая карточка
Д. Катальди
Желтая карточка
К. Жульен
77'
76'
Желтая карточка
Баштуш
ГОЛ! 1:1!
Р. Кристи
Пас отдал
О. Эдуард
67'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
62'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаццари
Пас отдал
Х. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-2-3-1
17
Форстер
5
Болинголи
6
Жульен
44
Эльхамед
20
Айер
42
МакГрегор
8
Браун
10
Эльюнусси
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
3
Вавро
15
Баштуш
15
Ачерби
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
24
Джони
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Селтик
Лацио
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Селтик - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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