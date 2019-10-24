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Севилья - Дюделанж

24.10.2019, Четверг, 22:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Лига Европы, 3 тур Севилья - Дюделанж
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севилья 6 5 0 1 14:3 +11 15
2. АПОЭЛ 6 3 1 2 10:8 +2 10
3. Карабах 6 1 2 3 8:11 -3 5
4. Дюделанж 6 1 1 4 8:18 -10 4
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