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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Витория Гимараеш
Арсенал - Витория Гимараеш: обзор матча 24 октября 2019
Арсенал
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 3 тур
3 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
32'
Г. Мартинелли
80'
Н. Пепе
90+3'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Витория Гимараеш
ГОЛ! 3:0!
Н. Пепе
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
80'
Желтая карточка
А. Ляказетт
75'
61'
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
Желтая карточка
Ш. Мустафи
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
К. Тирни
32'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Арсенал - Витория Гимараеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Арсенал
Витория Гимараеш
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