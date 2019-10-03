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Янг Бойз - Рейнджерс

03.10.2019, Четверг, 19:55 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига Европы, 2 тур Янг Бойз - Рейнджерс
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 3 1 2 8:9 -1 10
2. Рейнджерс 6 2 3 1 8:6 +2 9
3. Янг Бойз 6 2 2 2 8:7 +1 8
4. Фейеноорд 6 1 2 3 7:9 -2 5
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