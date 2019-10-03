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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Айнтрахт
Витория Гимараеш - Айнтрахт: обзор матча 03 октября 2019
Витория Гимараеш
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
36'
Э. Н'Дика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Айнтрахт
80'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
57'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
55'
Желтая карточка
А. Туре
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Д. Соу
26'
Желтая карточка
Э. Дурм
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
24
Микел
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Витория Гимараеш
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
2-1-2-1-2
56
Силва
29
Анен
12
Тапсоба
24
Микел
30
Эвангелиста
31
Поа
10
Эдвардс
89
Энрике
9
Бонатини
4-3-1-2
1
Реннов
6
Туре
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
37
Дурм
6
Фернандес
97
Соу
17
Роде
18
Костич
9
Пасьенса
19
Силва
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Айнтрахт
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
18
Даичи Камада
АП
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Витория Гимараеш - Айнтрахт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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