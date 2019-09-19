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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - АЗ Алкмаар
Партизан - АЗ Алкмаар: обзор матча 19 сентября 2019
Партизан
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
42'
Б. Натхо (П)
42'
Б. Натхо (П)
61'
Б. Натхо
61'
Б. Натхо
13'
К. Стенгс
67'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - АЗ Алкмаар
Замена
️️️️
P. Gigic
88'
84'
Замена
️️️️
Й. Класи
Замена
️️️️
С. Сума
79'
67'
ГОЛ! 4:2!
М. Боадю
Пас отдал
К. Стенгс
Замена
️️️️
Л. Маркович
63'
ГОЛ! 4:1!
Б. Натхо
Пас отдал
У. Садик
61'
ГОЛ! 3:1!
Б. Натхо
Пас отдал
У. Садик
61'
55'
Замена
️️️️
П. Хацидиакос
43'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
43'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Натхо
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Натхо
42'
31'
Замена
️️️️
Ю. Сугавара
27'
Красная карточка
Й. Свенссон
27'
Красная карточка
Й. Свенссон
Желтая карточка
С. Зделар
26'
Желтая карточка
С. Зделар
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Стенгс
Пас отдал
М. Боадю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
28
Слободан Урошевич
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Зоран Тошич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
30
Stijn Wuytens
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
АЗ Алкмаар
22
Rody de Boer
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Стойкович
73
Милетич
31
Павлович
23
Остойич
28
Урошевич
14
Зделар
18
Тошич
19
Шчекич
10
Натхо
29
Асано
6
Садик
3-1-3-2-1
40
Бизот
12
Влаар
30
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
11
Идрисси
10
Боадю
20
Сума
20
Сума
37
37
8
Маркович
8
Маркович
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
8
Класи
8
Класи
Остались в запасе
Партизан
АЗ Алкмаар
85
Неманья Стеванович
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Rody de Boer
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Rody de Boer
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Партизан - АЗ Алкмаар
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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