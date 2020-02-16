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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Порту
Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 16 февраля 2020
Витория Гимараеш
16.02.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 2
Завершен
Порту
49'
Б. Дуарте
10'
Дуглас (АГ)
60'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Порту
61'
Желтая карточка
М. Марега
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Марега
ГОЛ! 1:1!
Б. Дуарте
Пас отдал
О. Джон
49'
44'
Желтая карточка
З. Луиш
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Дуглас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
88
Пепе
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
11
Давидсон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Абу Уаттара
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Порту
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
2-3-1-3
1
Дуглас
29
Анен
3
Венансио
30
Эвангелиста
21
Андре Андре
88
Пепе
10
Эдвардс
15
Джон
89
Энрике
19
Дуарте
3-1-1-3-1
99
Мбемба
5
Маркано
13
Теллес
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
11
Давидсон
ЦП
7
Абу Уаттара
ЦФ
56
Мигель Силва
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
11
Давидсон
ЦП
7
Абу Уаттара
ЦФ
56
Мигель Силва
ВР
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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