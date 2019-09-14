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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Жил Висенте
Бенфика - Жил Висенте: обзор матча 14 сентября 2019
Бенфика
14.09.2019, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 0
Завершен
Жил Висенте
53'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Жил Висенте
ГОЛ! 1:0!
Пицци
53'
46'
Желтая карточка
Б. Краев
Начало матча
Статистика матча Бенфика - Жил Висенте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
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Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
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08.11.2026
Бенфика
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Бенфика
3 : 1
05.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
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Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
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