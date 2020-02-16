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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 16 февраля 2020
Сампдория
16.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 5
Завершен
Фиорентина
90'
М. Габбиадини
8'
М. Торсбю (АГ)
18'
Д. Влахович (П)
40'
Ф. Кьеза (П)
57'
Д. Влахович
78'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
ГОЛ! 1:5!
М. Габбиадини
Пас отдал
О. Колли
90'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
86'
81'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Ф. Кьеза
78'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Кьеза
Пас отдал
П. Лирола
71'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Дункан
67'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Г. Рамирес
67'
57'
ГОЛ! 0:4!
Д. Влахович
Желтая карточка
О. Колли
53'
Замена
Я. Янкто
️️️️
М. Торсбю
46'
Замена
Р. Виейра
️️️️
А. Бертолаччи
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Дункан
45'
Вторая желтая
М. Бадель
40'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ф. Кьеза
Вторая желтая
Н. Мурру
39'
35'
Желтая карточка
М. Бадель
Желтая карточка
Г. Рамирес
22'
20'
Желтая карточка
Д. Влахович
Желтая карточка
Н. Мурру
19'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Влахович
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Торсбю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
26
Тонелли
18
Берешиньски
25
Колли
17
Линетти
2
Торсбю
91
Бертолаччи
11
Рамирес
27
Квальярелла
11
Габбиадини
3-2-3-1-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
31
Миленкович
4
Касерес
14
Лирола
29
Дальберт
47
Бадель
32
Дункан
8
Кастровилли
14
Кьеза
28
Влахович
11
Рамирес
23
Депаоли
23
Депаоли
11
Рамирес
2
Торсбю
21
Янкто
21
Янкто
2
Торсбю
91
Бертолаччи
14
Виейра
14
Виейра
91
Бертолаччи
8
Кастровилли
5
Пульгар
5
Пульгар
8
Кастровилли
14
Кьеза
18
Геззаль
18
Геззаль
14
Кьеза
32
Дункан
24
Бенасси
24
Бенасси
32
Дункан
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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