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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 08 февраля 2020
Фиорентина
08.02.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
32'
Ф. Кьеза
49'
Д. Сапата
72'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
90'
Замена
А. Тамез
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Бенасси
85'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Э. Пульгар
79'
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
А. Гомес
64'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
Желтая карточка
Д. Влахович
60'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Замена
Д. Влахович
️️️️
П. Кутроне
46'
33'
Желтая карточка
П. Голлини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
32'
27'
Желтая карточка
Д. Сапата
Желтая карточка
Г. Кастровилли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-1-1
44
Игор
29
Дальберт
2
Пеццелла
31
Миленкович
14
Лирола
5
Пульгар
8
Кастровилли
24
Бенасси
14
Кьеза
10
Кутроне
3-2-1-1-3
95
Голлини
21
Кастань
19
Паломино
6
Джимсити
2
Толой
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
10
Гомес
24
Бенасси
47
Бадель
47
Бадель
24
Бенасси
5
Пульгар
23
Соттиль
23
Соттиль
5
Пульгар
10
Кутроне
28
Влахович
28
Влахович
10
Кутроне
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Гомес
61
Тамез
61
Тамез
10
Гомес
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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