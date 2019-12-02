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Материалы

Удинезе - Наполи

07.12.2019, Суббота, 20:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Серия А, 15 тур Удинезе - Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Наполи 4:2 Удинезе
9 тур
20 октября, суббота 21:30 Удинезе 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Наполи 4:2 Удинезе
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 23:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Наполи 3:0 Удинезе
13 тур
19 ноября, суббота 20:00 Удинезе 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 13:30 Удинезе 3:1 Наполи
12 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Наполи 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Удинезе 1:0 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
22 января, четверг 23:00 Наполи 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Удинезе 1:1 Наполи
15 тур
7 декабря, суббота 23:45 Наполи 3:3 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
25 февраля, понедельник 22:00 Удинезе 0:0 Наполи
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 23:45 Удинезе 2:2 Наполи
9 тур
26 октября, среда 22:45 Наполи 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 1:2 Удинезе
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Наполи
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Наполи 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 20:15 Наполи 2:2 Удинезе
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
2 февраля, суббота 22:30 Наполи 3:1 Удинезе
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:5 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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