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Кальяри - Болонья

30.10.2019, Среда, 23:00 мск Кальяри, стадион Сардиния Арена Италия. Серия А, 10 тур Кальяри - Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
27 тур
10 марта, воскресенье 14:30 Болонья 2:0 Кальяри
8 тур
6 октября, суббота 16:00 Кальяри 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 13:30 Кальяри 0:0 Болонья
15 тур
3 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Болонья
3 тур
11 сентября, воскресенье 13:30 Болонья 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Болонья 1:0 Кальяри
10 тур
30 октября, среда 23:45 Кальяри 0:3 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Болонья 3:0 Кальяри
8 тур
21 октября, воскресенье 14:30 Кальяри 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
12 апреля, четверг 22:45 Болонья 1:0 Кальяри
13 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Кальяри 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Кальяри
9 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
4 раунд
25 ноября, четверг 22:45 Кальяри 0:3 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Болонья
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Кальяри
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 5:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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