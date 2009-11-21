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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Богемианс
Виктория - Богемианс: обзор матча 21 ноября 2009
Виктория
21.11.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Чехии, 15 тур
3 : 2
Завершен
Богемианс
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Статистика матча Виктория - Богемианс
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Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
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Спарта
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24.04.2010
Богемианс
Информация о матче
Стадион:
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