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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-3 - Интер
Краснодар-3 - Интер: обзор матча 04 октября 2019
Краснодар-3
04.10.2019, пятница, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур
3 : 2
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар-3 - Интер
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
5 : 1
15.06.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Краснодар-3
3 : 0
09.06.2021
Ессентуки
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Кубань Холдинг
1 : 2
02.06.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 21 тур
Динамо Ставрополь
3 : 1
25.05.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Краснодар-3
0 : 3
21.05.2021
Легион
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Интер
0 : 7
09.06.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
Интер
1 : 2
28.05.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Динамо Мх
3 : 1
23.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Анжи
6 : 1
20.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 29 тур
Интер
1 : 2
16.05.2021
Спартак-Нальчик
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-3
Интер
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» – «Интер» на предмет договорного характера
2020.03.24 00:23
5
Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега
2019.11.03 12:26
7
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
РФС проводит проверку матча ПФЛ «Урожай» – «Интер» на предмет договорного характера
2020.03.24 00:23
5
Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега
2019.11.03 12:26
7
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
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