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Русенборг - Динамо

27.08.2019, Вторник, 22:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Русенборг - Динамо
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2019/2020)
4 раунд
первый матч		 21 августа, среда 22:00 Динамо 2:0 Русенборг
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