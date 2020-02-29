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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Престон
Фулхэм - Престон: обзор матча 29 февраля 2020
Фулхэм
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Престон
58'
D. Nugent (АГ)
90+4'
А. Камара
90+5'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Престон
ГОЛ! 3:0!
А. Камара
Пас отдал
И. Кавалейру
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
А. Камара
Пас отдал
И. Кавалейру
90'
+4
Замена
️️️️
К. МакДональд
90'
+1
83'
Замена
️️️️
J. Harrop
Замена
️️️️
А. Камара
78'
72'
Замена
️️️️
С. Синклейр
66'
Замена
️️️️
Д. Стокли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
D. Nugent
58'
Замена
️️️️
С. Кристи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
5
Tom Clarke
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
3
Рим
3
Одои
31
Артер
10
Кэрни
14
Рид
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
4-5-1
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
2
5
Бауэр
24
Магуайр
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
44
Поттс
35
29
Кристи
29
Кристи
29
МакДональд
29
МакДональд
33
Камара
33
Камара
25
25
7
Синклейр
7
Синклейр
9
Стокли
9
Стокли
Остались в запасе
Фулхэм
Престон
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
5
Tom Clarke
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
5
Tom Clarke
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Фулхэм - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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