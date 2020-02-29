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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Барнсли
Рединг - Барнсли: обзор матча 29 февраля 2020
Рединг
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
18'
Я. Мейте
60'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Барнсли
Замена
️️️️
Пеле
79'
Замена
️️️️
A. Timbe Masika
71'
Замена
️️️️
Г. МакКлири
64'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
61'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пушкаш
60'
57'
Замена
️️️️
М. Бере
57'
Замена
️️️️
P. Schmidt
54'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
46'
Замена
️️️️
Л. Томас
42'
Желтая карточка
Д. Уильямс
39'
Желтая карточка
А. Моуатт
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Рединг
24
Sam Walker
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
17
Идом
5
Моррисон
21
Обита
3
Миазга
4
Риномхота
8
Свифт
14
Эджария
17
Олисе
11
Мейте
47
Пушкаш
3-2-2-3
40
Коллинс
29
Лудевиг
6
Хальме
21
Соллбауэр
28
Уильямс
29
Одуор
8
Ритцмайер
20
Моуатт
8
Чаплин
18
Браун
12
Вудроу
12
МакКлири
12
МакКлири
25
Пеле
25
Пеле
7
7
8
Бере
8
Бере
16
Томас
16
Томас
19
19
Остались в запасе
Рединг
Барнсли
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Рединг - Барнсли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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