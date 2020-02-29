Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брентфорд
Кардифф - Брентфорд: обзор матча 29 февраля 2020
Кардифф
29.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
34'
Д. Хойлетт
45'
Д. Роллс
45+1'
Д. Роллс
5'
L. Racic
6'
L. Racic
21'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брентфорд
90'
+3
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Я. Замбурек
85'
Желтая карточка
Ш. Баптист
84'
Замена
️️️️
Ш. Баптист
Желтая карточка
У. Волкс
81'
Замена
️️️️
Д. Уорд
80'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
75'
Желтая карточка
Л. Бакуна
52'
ГОЛ! 3:3!
Д. Роллс
45'
+1
ГОЛ! 2:3!
Д. Роллс
45'
ГОЛ! 1:3!
Д. Хойлетт
34'
Желтая карточка
А. Адома
23'
21'
ГОЛ! 0:3!
Б. Мбемо
6'
ГОЛ! 0:2!
L. Racic
5'
ГОЛ! 0:1!
L. Racic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Alex Smithies
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦФ
13
Каллум Патерсон
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-3-3
12
28
Сэндерсон
35
Нельсон
12
Беннетт
23
Моррисон
10
Бакуна
6
Волкс
32
Роллс
37
Адома
13
Патерсон
30
Хойлетт
4-3-1-2
1
Райя
3
Дальсгаард
2
Пайннок
4
3
Генри
10
Маркондес
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
25
Уорд
25
Уорд
Замбурек
26
Баптист
26
Баптист
Замбурек
Баптист
8
Замбурек
8
Замбурек
Баптист
Остались в запасе
Кардифф
Брентфорд
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кардифф - Брентфорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Брентфорд
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+