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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Виктория
Антверпен - Виктория: обзор матча 08 августа 2019
Антверпен
08.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Виктория
72'
Желтая карточка
Д. Лимберски
32'
Желтая карточка
П. Грошовски
Начало матча
Статистика матча Антверпен - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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