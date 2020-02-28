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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Марсель
Ним - Марсель: обзор матча 28 февраля 2020
Ним
28.02.2020, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
5'
З. Ферхат
90+2'
Л. До
10'
Д. Бенедетто
36'
Д. Бенедетто
69'
Д. Бенедетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Марсель
Желтая карточка
Г. Пакье
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Манданда
ГОЛ! 2:3!
Л. До
Пас отдал
Я. Бенрау
90'
+2
Желтая карточка
С. Сарр
78'
75'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
З. Ферхат
75'
72'
Желтая карточка
А. Гонсалес
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Д. Чалета-Цар
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Д. Пайет
Желтая карточка
Л. Ландре
14'
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Б. Сарр
ГОЛ! 1:0!
З. Ферхат
5'
Желтая карточка
Г. Пакье
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ним
16
Люка Диас
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
14
Мусса Коне
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
3-1-2-3-1
13
Бернардони
18
Мартинес
4
Ландре
29
Пакье
6
Сарр
11
Фомба
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
20
Рипар
26
Ру
4-1-3-1-1
30
Манданда
70
Сарр
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
98
Жермен
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Ним
Марсель
22
Софьян Алакуш
ПЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
8
Люка До
ОП
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
8
Люка До
ОП
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ним - Марсель
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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