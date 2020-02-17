Лилль - Марсель

|12 тур
|2 ноября, суббота
|19:30
|Марсель
|2:1
|Лилль
|22 тур
|25 января, пятница
|22:45
|Марсель
|1:2
|Лилль
|8 тур
|30 сентября, воскресенье
|22:00
|Лилль
|3:0
|Марсель
|34 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Марсель
|5:1
|Лилль
|11 тур
|29 октября, воскресенье
|23:00
|Лилль
|0:1
|Марсель
|30 тур
|17 марта, пятница
|22:45
|Лилль
|0:0
|Марсель
|18 тур
|18 декабря, воскресенье
|19:00
|Марсель
|2:0
|Лилль
|23 тур
|29 января, пятница
|22:30
|Марсель
|1:1
|Лилль
|11 тур
|25 октября, воскресенье
|19:00
|Лилль
|1:2
|Марсель
|37 тур
|16 мая, суббота
|22:00
|Лилль
|0:4
|Марсель
|19 тур
|21 декабря, воскресенье
|16:00
|Марсель
|2:1
|Лилль
|34 тур
|20 апреля, воскресенье
|23:00
|Марсель
|0:0
|Лилль
|16 тур
|3 декабря, вторник
|22:00
|Лилль
|1:0
|Марсель
|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|0:0
|Марсель
|14 тур
|25 ноября, воскресенье
|23:59
|Марсель
|1:0
|Лилль
|20 тур
|15 января, воскресенье
|23:59
|Марсель
|2:0
|Лилль
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|23:00
|Лилль
|3:2
|Марсель
|26 тур
|6 марта, воскресенье
|23:00
|Марсель
|1:2
|Лилль
|10 тур
|24 октября, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:3
|Марсель
|33 тур
|26 апреля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:2
|Марсель
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|23:00
|Марсель
|2:2
|Лилль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|27
|22
|2
|3
|75:24
|+51
|68
|2.
|Марсель
|28
|16
|8
|4
|41:29
|+12
|56
|3.
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|38:24
|+14
|50
|4.
|Лилль
|28
|15
|4
|9
|35:27
|+8
|49
|5.
|Реймс
|28
|10
|11
|7
|26:21
|+5
|41
|6.
|Ницца
|28
|11
|8
|9
|41:38
|+3
|41
|7.
|Лион
|28
|11
|7
|10
|42:27
|+15
|40
|8.
|Монпелье
|28
|11
|7
|10
|35:34
|+1
|40
|9.
|Монако
|28
|11
|7
|10
|44:44
|0
|40
|10.
|Анжер
|28
|11
|6
|11
|28:33
|-5
|39
|11.
|Страсбур
|27
|11
|5
|11
|32:32
|0
|38
|12.
|Бордо
|28
|9
|10
|9
|40:34
|+6
|37
|13.
|Нант
|28
|11
|4
|13
|28:31
|-3
|37
|14.
|Брест
|28
|8
|10
|10
|34:37
|-3
|34
|15.
|Метц
|28
|8
|10
|10
|27:35
|-8
|34
|16.
|Дижон
|28
|7
|9
|12
|27:37
|-10
|30
|17.
|Сент-Этьен
|28
|8
|6
|14
|29:45
|-16
|30
|18.
|Ним
|28
|7
|6
|15
|29:44
|-15
|27
|19.
|Амьен
|28
|4
|11
|13
|31:50
|-19
|23
|20.
|Тулуза
|28
|3
|4
|21
|22:58
|-36
|13