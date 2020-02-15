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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Дижон
Бордо - Дижон: обзор матча 15 февраля 2020
Бордо
15.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 2
Завершен
Дижон
35'
Х. У-Джо
64'
Д. Бриан
16'
М. Шуиар
72'
М. Шуиар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Дижон
72'
ГОЛ! 2:2!
М. Шуиар
Пас отдал
Д. Ндонг
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Р. Уден
64'
Желтая карточка
Л. Бенито
38'
ГОЛ! 1:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Т. Башич
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Шуиар
Пас отдал
Д. Ндонг
10'
Желтая карточка
Д. Ндонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Дижон
5
Сену Кулибали
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Костиль
23
Бенито
6
Косиельни
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
16
У-Джо
7
Бриан
12
де Превилль
3-2-2-2-1
31
Рунарссон
21
Агер
5
Экюэль-Манга
2
Альфонс
6
Лаутоа
37
Мендиль
23
Перейра
22
Ндонг
17
Бальде
8
Шуиар
11
Таварес
Остались в запасе
Бордо
Дижон
29
Ясин Адли
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
5
Сену Кулибали
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
29
Ясин Адли
АП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
5
Сену Кулибали
ЦЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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