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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ним
Марсель - Ним: обзор матча 21 декабря 2019
Марсель
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 1
Завершен
Ним
46'
С. Алакуш (АГ)
65'
Д. Бенедетто
81'
Д. Пайет
90+1'
А. Бриансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ним
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Бриансон
Пас отдал
З. Ферхат
ГОЛ! 3:0!
Д. Пайет
Пас отдал
Н. Радоньич
81'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бенедетто
65'
63'
Желтая карточка
С. Сарр
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Алакуш
46'
Желтая карточка
Д. Пайет
45'
+2
Желтая карточка
М. Сансон
45'
+1
Желтая карточка
Б. Камара
33'
26'
Желтая карточка
Г. Пакье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Марсель
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Лука Буаде
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Пеле
23
Амави
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
8
Сансон
28
Радоньич
10
Пайет
9
Бенедетто
3-3-2-2
13
Бернардони
22
Алакуш
18
Мартинес
23
Бриансон
29
Пакье
6
Сарр
3
Мигель
8
Ферхат
25
Валь
20
Рипар
12
Филиппото
Остались в запасе
Марсель
Ним
11
Марле Аке
ЛВ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
18
Лука Буаде
ПП
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Марсель - Ним
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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