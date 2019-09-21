Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Брест
Бордо - Брест: обзор матча 21 сентября 2019
Бордо
21.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 2
Завершен
Брест
6'
Д. Бриан
69'
Пабло
20'
С. Грандсир
45+1'
М. Отре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Брест
88'
Замена
К. Майи
️️️️
С. Грандсир
Желтая карточка
Мешер
84'
Замена
Ф. Камано
️️️️
С. Калу
82'
79'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Г. Шарбонье
Желтая карточка
Отавио
71'
ГОЛ! 2:2!
Пабло
Пас отдал
Я. Адли
69'
Замена
Д. Майя
️️️️
Я. Бенрау
65'
63'
Замена
А. Менди
️️️️
М. Отре
61'
Желтая карточка
Д. Бен
Желтая карточка
Я. Адли
46'
Замена
Мешер
️️️️
В. Йованович
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Отре
Пас отдал
Й. Кур
Желтая карточка
В. Йованович
41'
37'
Желтая карточка
Х. Белькебла
23'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Грандсир
Пас отдал
Й. Кур
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Я. Бенрау
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
45
Яссин Бенрау
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Брест
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Пабло
33
Йованович
6
Косиельни
22
Кватен
94
Отавио
29
Адли
45
Бенрау
90
Калу
16
У-Джо
7
Бриан
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
32
Бен
21
Кастеллетто
15
Перро
27
Диалло
23
Отре
93
Белькебла
8
Кур
7
Грандсир
14
Шарбонье
90
Калу
40
Камано
40
Камано
90
Калу
33
Йованович
17
Мешер
17
Мешер
33
Йованович
45
Бенрау
9
Майя
9
Майя
45
Бенрау
14
Шарбонье
22
Баттоккио
22
Баттоккио
14
Шарбонье
23
Отре
19
Менди
19
Менди
23
Отре
7
Грандсир
7
Майи
7
Майи
7
Грандсир
Остались в запасе
Бордо
Брест
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
6
Поль Ласн
ОП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Бордо - Брест
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Брест
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+