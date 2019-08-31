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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Брест
Ним - Брест: обзор матча 31 августа 2019
Ним
31.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Завершен
Брест
2'
З. Ферхат
33'
Т. Валь
90+3'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Брест
Желтая карточка
К. Данке
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
К. Данке
Пас отдал
С. Сарр
90'
+3
Замена
К. Данке
️️️️
Р. Филиппото
90'
+2
Замена
С. Сарр
️️️️
Л. До
85'
Желтая карточка
Ф. Мигель
84'
Желтая карточка
Л. Фомба
79'
75'
Замена
М. Отре
️️️️
Й. Кур
71'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
Замена
Л. Фомба
️️️️
Х. Дулевич
56'
46'
Замена
И. Кардона
️️️️
К. Баттоккио
46'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
С. Грандсир
ГОЛ! 2:0!
Т. Валь
Пас отдал
Р. Филиппото
33'
28'
Желтая карточка
Й. Кур
15'
Желтая карточка
Б. Шардонне
13'
Желтая карточка
Р. Перро
ГОЛ! 1:0!
З. Ферхат
Пас отдал
Х. Дулевич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-3-2
13
Бернардони
3
Мигель
23
Бриансон
18
Мартинес
22
Алакуш
8
До
17
Дулевич
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
20
Рипар
4-2-2-1-1
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
5
Шардонне
21
Кастеллетто
15
Перро
27
Диалло
6
Ласн
22
Баттоккио
8
Кур
7
Грандсир
14
Шарбонье
8
До
6
Сарр
6
Сарр
8
До
17
Дулевич
11
Фомба
11
Фомба
17
Дулевич
12
Филиппото
9
Данке
9
Данке
12
Филиппото
7
Грандсир
93
Белькебла
93
Белькебла
7
Грандсир
8
Кур
23
Отре
23
Отре
8
Кур
22
Баттоккио
7
Кардона
7
Кардона
22
Баттоккио
Остались в запасе
Ним
Брест
11
Влатко Стояновски
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Главный тренер
Бернар Бланкар
24
Людовик Бааль
ЛЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
11
Влатко Стояновски
ЦФ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ним - Брест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Стад де Костьере
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