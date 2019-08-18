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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Страсбур
Реймс - Страсбур: обзор матча 18 августа 2019
Реймс
18.08.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Страсбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Страсбур
Желтая карточка
А. Камара
54'
Желтая карточка
М. Думбия
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
11
Камара
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
7
Думбия
10
Уден
22
Диа
3-3-2-1-1
26
Селс
23
Митрович
4
Джику
12
Н'Дур
70
Лала
28
Сиссоко
3
Симакан
27
Беллегард
8
Мартен
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Реймс
Страсбур
33
Конан
ЛЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
33
Конан
ЛЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Реймс - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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