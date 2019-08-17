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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ницца
Ним - Ницца: обзор матча 17 августа 2019
Ним
17.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
45+1'
Р. Рипар (П)
10'
В. Сиприен (П)
16'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ницца
Красная карточка
А. Бриансон
90'
+7
Вторая желтая
П. Мартинес
90'
+7
Желтая карточка
С. Алакуш
90'
+1
Желтая карточка
Р. Филиппото
89'
72'
Желтая карточка
А. Тамез
Желтая карточка
П. Мартинес
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Рипар
45'
+1
43'
Желтая карточка
В. Сиприен
35'
Желтая карточка
К. Эрейе
Желтая карточка
Т. Валь
25'
16'
ГОЛ! 0:2!
И. Ганаго
Пас отдал
В. Сиприен
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Сиприен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ним
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
9
Кевен Данке
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
4-4-1
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
23
Бриансон
22
Алакуш
25
Валь
18
Вальдивия
14
Бобишон
8
Ферхат
20
Рипар
4-5-1
16
Клементия
13
Бюрнер
4
Данте
13
Коли
29
Эрейе
61
Тамез
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
13
Сако
11
Лусамба
37
Ганаго
Остались в запасе
Ним
Ницца
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ним - Ницца
4
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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