Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АЗ Алкмаар
Витесс - АЗ Алкмаар: обзор матча 01 сентября 2019
Витесс
01.09.2019, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
45+1'
Т. Матавж
90+6'
М. Беро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - АЗ Алкмаар
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Беро
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Леливелд
85'
ГОЛ! 1:0!
Т. Матавж
45'
+1
43'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
Желтая карточка
М. Беро
40'
40'
Желтая карточка
Й. Свенссон
Желтая карточка
Т. Матавж
40'
Желтая карточка
У. Таннан
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
6
Уссама Таннан
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Витесс
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
АЗ Алкмаар
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
2-1-2-2
22
Пасвер
2
Леливелд
15
Караваев
22
Беро
6
Таннан
25
Фор
9
Матавж
30
Линссен
1-3
40
Бизот
12
Влаар
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
Остались в запасе
Витесс
АЗ Алкмаар
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Витесс - АЗ Алкмаар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+