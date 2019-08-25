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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг
РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг: обзор матча 25 августа 2019
РКС Ваалвейк
25.08.2019, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 3
Завершен
АДО Ден Хааг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча РКС Ваалвейк - АДО Ден Хааг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
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РКС Ваалвейк
АДО Ден Хааг
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
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18 сентября
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11 сентября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
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«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
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