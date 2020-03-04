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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Львов
Заря - Львов: обзор матча 04 марта 2020
Заря
04.03.2020, среда, 18:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Львов
54'
В. Кабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Львов
Замена
Б. Леднев
️️️️
М. Лунев
80'
Желтая карточка
А. Тымчик
70'
ГОЛ! 1:0!
В. Кабаев
Пас отдал
М. Лунев
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
28
Артем Громов
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
89
Чина
ПВ
10
Alvaro
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Заря
1
Zauri Makharadze
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
30
Богдан Леднев
АП
9
Михайло Перович
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
18
Welves
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Васили
15
Вернидуб
23
Чеберко
18
Тымчик
40
Квек
14
Цыганик
10
Кочергин
28
Громов
21
Иванисеня
22
Кабаев
14
Лунев
4-3-1-2
29
Сарнавский
18
Братков
90
33
Гончар
33
95
Бопесу
30
11
Богунов
89
Чина
19
Оливейра
10
14
Лунев
30
Леднев
30
Леднев
14
Лунев
Остались в запасе
Заря
Львов
1
Zauri Makharadze
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
94
Герман Пеньков
ВР
5
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
18
Welves
ЦФ
Остались в запасе
1
Zauri Makharadze
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Михайло Перович
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
5
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
18
Welves
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Львов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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