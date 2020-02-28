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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вальядолид
Реал Сосьедад - Вальядолид: обзор матча 28 февраля 2020
Реал Сосьедад
28.02.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
60'
А. Янузай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вальядолид
Замена
Л. Сангалли
️️️️
М. Эдегор
90'
+2
75'
Замена
П. Порро
️️️️
Феде
70'
Желтая карточка
С. Гвардиола
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
69'
63'
Замена
О. Плано
️️️️
Х. Фернандес
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Янузай
Пас отдал
М. Оярсабаль
60'
Желтая карточка
А. Элустондо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Вальядолид
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
18
Монреаль
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
24
Янузай
9
Исак
3-2-2-3
1
Масип
12
Фернандес
22
Салису
17
Мойяно
22
Кико
15
Гарсия
6
Феде
4
Алькарас
20
Унал
14
Гвардиола
19
Рамирес
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
8
Эдегор
23
Сангалли
23
Сангалли
8
Эдегор
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
12
Фернандес
20
Плано
20
Плано
12
Фернандес
6
Феде
23
Порро
23
Порро
6
Феде
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
3
Айэн Муньос
ЛЗ
10
Порту
ПВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
10
Порту
ПВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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