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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Алавес
Леганес - Алавес: обзор матча 29 февраля 2020
Леганес
29.02.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
59'
Г. Каррийо
47'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Алавес
Желтая карточка
Р. Перес
90'
+2
83'
Желтая карточка
А. Видаль
77'
Замена
О. Бурк
️️️️
Хоселу
Замена
Ресио
️️️️
М. Анхель Герреро
75'
Желтая карточка
Ч. Авазим
72'
Желтая карточка
Б. Хиль
68'
67'
Желтая карточка
Л. Фейса
63'
Замена
П. Понс
️️️️
Э. Мендес
ГОЛ! 1:1!
Г. Каррийо
Пас отдал
О. Родригес
59'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Х. Эрасо
58'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
У. Бустинса
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
46'
Замена
Л. Магальян
️️️️
В. Лагвардия
41'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
5
Унаи Бустинса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
36
Ресио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Алавес
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-1-2
25
Куэльяр
13
Родригес
15
Авазим
4
Омеруо
22
Сиовас
21
Перес
14
Эрасо
5
Бустинса
14
Родригес
10
Герреро
9
Каррийо
3-2-3-2
1
Пачеко
22
Видаль
19
Эли
5
Лагвардия
23
Наварро
5
Дуарте
7
Мендес
15
Фейса
19
Гарсия
13
Хоселу
7
Лукас
14
Эрасо
17
Хиль
17
Хиль
14
Эрасо
5
Бустинса
24
Руйбаль
24
Руйбаль
5
Бустинса
10
Герреро
36
Ресио
36
Ресио
10
Герреро
5
Лагвардия
16
Магальян
16
Магальян
5
Лагвардия
7
Мендес
8
Понс
8
Понс
7
Мендес
13
Хоселу
7
Бурк
7
Бурк
13
Хоселу
Остались в запасе
Леганес
Алавес
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Леганес - Алавес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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