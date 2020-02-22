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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 22 февраля 2020
Леванте
22.02.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Реал
79'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
Замена
С. Леон
️️️️
Б. Майорал
88'
81'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
Замена
П. Мартинес
️️️️
Х. Луис Моралес
80'
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Н. Вукчевич
79'
73'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Иско
71'
Желтая карточка
Каземиро
67'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Р. Марти
67'
Желтая карточка
Р. Марти
35'
10'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-1-1-1-3
13
Айтор
3
Гарсия
21
Поштиго
18
Гонсалес
21
Мирамон
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
9
Майорал
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
10
Азар
9
Бензема
9
Марти
16
Мелеро
16
Мелеро
9
Марти
25
Моралес
18
Мартинес
18
Мартинес
25
Моралес
9
Майорал
11
Леон
11
Леон
9
Майорал
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
14
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Модрич
22
Иско
17
Васкес
17
Васкес
22
Иско
Остались в запасе
Леванте
Реал
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Леванте - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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