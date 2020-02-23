Леванте - Реал

|4 тур
|14 сентября, суббота
|14:00
|Реал
|3:2
|Леванте
|25 тур
|24 февраля, воскресенье
|22:45
|Леванте
|1:2
|Реал
|9 тур
|20 октября, суббота
|14:00
|Реал
|1:2
|Леванте
|27 тур
|15 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Леванте
|8 тур
|18 октября, суббота
|18:00
|Леванте
|0:5
|Реал
|30 тур
|6 апреля, суббота
|20:00
|Реал
|5:1
|Леванте
|11 тур
|12 ноября, понедельник
|00:30
|Леванте
|1:2
|Реал
|23 тур
|13 февраля, понедельник
|00:30
|Реал
|4:2
|Леванте
|4 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Леванте
|1:0
|Реал
|1/8 финала
ответный матч
|6 января, четверг
|23:55
|Леванте
|2:0
|Реал
|1/8 финала
ответный матч
|22 декабря, среда
|23:55
|Реал
|8:0
|Леванте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|26
|9
|3
|70:25
|+45
|87
|2.
|Барселона
|38
|25
|7
|6
|86:38
|+48
|82
|3.
|Атлетико М
|38
|18
|16
|4
|51:27
|+24
|70
|4.
|Севилья
|38
|19
|13
|6
|54:34
|+20
|70
|5.
|Вильярреал
|38
|18
|6
|14
|63:49
|+14
|60
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|16
|8
|14
|56:48
|+8
|56
|7.
|Гранада
|38
|16
|8
|14
|52:45
|+7
|56
|8.
|Хетафе
|38
|14
|12
|12
|43:37
|+6
|54
|9.
|Валенсия
|38
|14
|11
|13
|46:53
|-7
|53
|10.
|Осасуна
|38
|13
|13
|12
|46:54
|-8
|52
|11.
|Атлетик Б
|38
|13
|12
|13
|41:38
|+3
|51
|12.
|Леванте
|38
|14
|7
|17
|47:53
|-6
|49
|13.
|Вальядолид
|38
|9
|15
|14
|32:43
|-11
|42
|14.
|Эйбар
|38
|11
|9
|18
|39:56
|-17
|42
|15.
|Бетис
|38
|10
|11
|17
|48:60
|-12
|41
|16.
|Алавес
|38
|10
|9
|19
|34:59
|-25
|39
|17.
|Сельта
|38
|7
|16
|15
|37:49
|-12
|37
|18.
|Леганес
|38
|8
|12
|18
|30:51
|-21
|36
|19.
|Мальорка
|38
|9
|6
|23
|40:65
|-25
|33
|20.
|Эспаньол
|38
|5
|10
|23
|27:58
|-31
|25